İtalya Serie A'nın 3. haftasında Spezia ile Sassuolo karşı karşıya geldi.



Sassuolo, karşılaşmanın 27. dakikasında Davide Frattesi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Spezia, bu gole 30. dakikada Simone Bastoni ile karşılık verdi. Ev sahibi Spezia, devre bitmeden, 45. dakikada Mbala N'Zola ile bir gol daha buldu ve soyunma odasına 2-1 önde gitti.



İkinci 45 dakikaya baskılı başlayan Sassuolo, Andrea Pinamonti'nin ayağından 50. dakikada bulduğu golle durumu 2-2'ye getirdi.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Spezia - Sassuolo mücadelesi 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Öte yandan Spezia'da Albin Ekdal, 81. dakikada ikinci kırmızı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Sassuolo'da Kaan Ayhan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Mert Müldür ise maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından iki takım da 4 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Spezia, Juventus deplasmanına gidecek. Sassuolo, sahasında Milan'ı ağırlayacak.





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