Sörloth'un menajerinden Beşiktaş ve Trabzonspor cevabı

Alexander Sörloth'un menajeri Morten Wivestad transferle ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sörloth'un menajerinden Beşiktaş ve Trabzonspor cevabı
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22 Mayıs 2021 16:08
Trabzonspor'dan geçtiğimiz yaz RB Leipzig'e giden Alexander Sörloth'un menajeri Morten Wivestad, Türkiye'ye dönme planları olmadığını söyledi.

Beşiktaş ve Trabzonspor ile adı anılan golcü oyuncu için Habertürk TV'ye konuşan Wivestad, "Alexander Sörloth başlangıçta sıkıntı yaşasa da Bundesliga'ya alıştı. Birçok teklif var ama önceliği Leipzig'de kalmak. Nagelsmann sonrası Jesse Marsch ile çalışmayı çok istiyor. Yeni hocasıyla görüşmeden bir karar alması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Morten Wivestad oyuncusuna sadece Türkiye'den değil Almanya ve İspanya'dan da teklifler olduğunu söyledi.

Alexander Sörloth, RB Leipzig'de geçen ilk sezonunda 36 maça çıkarken, takımına 6 gol, 3 asistlik katkı yapmıştı.

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