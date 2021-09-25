Sörloth, Türkiye - Norveç maçında yok!

Real Sociedad'ın Granada ile oynadığı maçta sakatlanan Alexander Sörloth, Türkiye - Norveç maçında oynayamayacak.

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Sörloth, Türkiye - Norveç maçında yok!
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25 Eylül 2021 15:19
İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'da forma giyen ve takımının Granada ile oynadığı karşılşamada sakatlık geçiren Alexander Sörloth, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ile Norveç arasında 8 Ekim'de oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

TV 2'nin haberine göre; Sociedad'ın Gradana'yı 3-2 yendiği maçta sahayı topallayarak terk eden Sörloth, iki Dünya Kupası elemesi maçını kaçıracak. Yıldız golcü, Türkiye ve Karadağ maçlarında oynayamayacak.

Norveç Milli Takımı menajeri Stale Solbakken, Sörloth'un Türkiye ve Karadağ maçlarında oynayamayacağını doğrularken, açıklanacak kadroda yıldız isme yer verilemeyecek. Sörloth'un sakatlığı sorulurken Solbakken, "Başarılı bir performans sergileyen bir oyuncuyu kaybetmemiz dışında yorum yapacak bir şey yok" sözlerini kullandı.

Türkiye, Norveç ile deplasmanda oynadığı maçı 3-0'lık skorla kazanmıştı. A Milliler şu anda 13 puanlı Hollanda ile aynı puana sahip Norveç'in arkasında 11 puanla 3. sırada bulunuyor.




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