Son sözü LeBron James söyledi, Cleveland kazandı!

NBA Doğu Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında Cleveland Cavaliers
ile Toronto Raptors
karşı karşıya geldi.
İlk periyotu 24-19 önde tamamlayan Cleveland Cavaliers, devreye 55-40'lık avantajla girdi.
Mücadelenin üçüncü çeyreğinde fark değişmezken son periyotta Toronto Raptors geri dönmeyi başardı. LeBron James'in son saniyede attığı basketle Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors'ı 105-103 mağlup ederek seride skoru 3-0'a getirdi.
Cleveland Cavaliers'ta LeBron James 38 sayı, 6 ribaund, 7 asistlik performans sergiledi. Kevin Love 21 sayı, 16 ribaund ile double-double yaptı.
Toronto Raptors'ta Kyle Lowry 27 sayı, 3 ribaund, 7 asist üretti. OH Anuoby 18, CJ Miles 13 sayı kaydetti.