Somaspor'dan 3 transfer

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor,, Balıkesirspor'dan 24 yaşındaki santrfor Rahmi Anıl Başaran, Darıca Gençlerbirliği'nden 20 yaşındaki stoper Enes Aydın ile 2'şer yıllık, Gaziantep FK'dan 19 yaşındaki forvet arkası Yusuf Delen'le ise 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Somaspor'dan 3 transfer
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01 Eylül 2024 12:53
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, 3 oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Siyah-beyazlılar, Balıkesirspor'dan 24 yaşındaki santrfor Rahmi Anıl Başaran, Darıca Gençlerbirliği'nden 20 yaşındaki stoper Enes Aydın ile 2'şer yıllık, Gaziantep FK'dan 19 yaşındaki forvet arkası Yusuf Delen'le ise 1 yıllık sözleşme imzaladı. Somaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız yeni transferlerimize şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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