Premier League'in 21. haftasında Manchester United deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Ole Gunnar Solskjaer'ın çalıştırdığı Manchester United, 90 dakika sonunda Newcastle'ı 2-0 mağlup etti.
Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde 4'te 4 yapan Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Romelu Lukaku, 80. dakikada Marcus Rashford kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 38'e çıkarırken, Newcastle United 18 puanda kaldı.
Manchester United bir sonraki maçında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Newcastle ise bir sonraki maçında deplasmanda Chelsea'ye konuk olacak.
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Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde 4'te 4 yapan Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Romelu Lukaku, 80. dakikada Marcus Rashford kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 38'e çıkarırken, Newcastle United 18 puanda kaldı.
Manchester United bir sonraki maçında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Newcastle ise bir sonraki maçında deplasmanda Chelsea'ye konuk olacak.
🔥Solskjaer önderliğinde Manchester United
🥅Maç: 4
✅Galibiyet: 4
⚽Attığı gol: 14
⭕Yediği gol: 3
✅Cardiff (D) 5-1
✅Huddersfied 3-1
✅Bournemouth 4-1
✅Newcastle (D) 2-0
🔜Tottenham (D) pic.twitter.com/u8zoe20J6f
— Sporx (@sporx) 2 Ocak 2019
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