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Solskjaer ile Manchester United bir başka

Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer önderliğindeki 4. maçında Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Solskjaer ile Manchester United bir başka
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03 Ocak 2019 00:57
Premier League'in 21. haftasında Manchester United deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Ole Gunnar Solskjaer'ın çalıştırdığı Manchester United, 90 dakika sonunda Newcastle'ı 2-0 mağlup etti.

Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde 4'te 4 yapan Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Romelu Lukaku, 80. dakikada Marcus Rashford kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 38'e çıkarırken, Newcastle United 18 puanda kaldı.

Manchester United bir sonraki maçında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Newcastle ise bir sonraki maçında deplasmanda Chelsea'ye konuk olacak.





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