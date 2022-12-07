Sofiane Feghouli: 'İnce eledim, sık dokudum, imza attım'

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra liglerin ilk yarısında herhangi bir takım anlaşmayan Sofiane Feghouli, ara transfer döneminde VavaCars Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalamıştı. Feghouli, neden ligin ilk yarısında kulüpsüz kaldığını açıkladı.



Ocak ayından itibaren Fatih Karagümrük forması giyecek olan Sofiane Feghouli, yarım sezonluk futbol orucunu bozacak. Cezayirli oyuncu, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir kulüple anlaşmamış ve hazirandan bu yana çalışmalarını bireysel olarak sürdürmüştü. Feghouli, kulüpsüz kalma nedenini açıkladı.



"BURAYA GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"



TRT Spor'a konuk olan Karagümrük'ün yeni transferi, "Yazın çok fazla transfer teklifi aldım. İnce eleyip sık dokumak istedim. Düşünüp en doğru kararı vermek için kendime zaman ayırdım. Fatih Karagümrük'le temaslarımız oldu. Buraya geldiğim için mutluyum" dedi.



"GÖNLÜMDE YATAN TAKIM FAS"



Cezayirli Feghouli, Dünya Kupası'ndaki favorisini de açıkladı ve şunları söyledi: "Brezilya'yı şu ana kadar Dünya Kupası'nda bir adım önde görüyorum. Gönlümde yatan takım ise Fas."



"BAŞAKŞEHİR'E ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMAM"



Feghouli Galatasaray forması ile unutamadığı maçı ve golü açıklarken "Başakşehir maçında attığım röveşata golünü ve sonrasındaki atmosferi asla unutamıyorum" ifadelerini kullandı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ