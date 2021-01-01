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Snyder ve Rivers, NBA'de ayın koçları seçildiler!

Utah Jazz başantrenörü Quin Snyder ve Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, NBA'de Aralık ve Ocak ayının koçları seçildiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz başantrenörü Quin Snyder ve Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, NBA'de Aralık ve Ocak ayının koçları seçildiler.

Utah Jazz geçtiğimiz Pazar gününe kadar 11 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı ve bu bir takım tarihi rekoruydu.

Öte yandan Rivers ise, 76ers'ı Doğu Konferansı'nda en iyi dereceye (15-6) taşımış durumda.

76ers, bloklar ve maç başına hızlı hücum sayıları ile lige liderlik ederken, aynı zamanda maç başına top çalma, maç başına denenen ve atılan serbest atışlar ve rakip şut yüzdesi sıralamasında da ilk beşte yer alıyor.


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