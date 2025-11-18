Sneijder'den Yamal için Messi iddiası!

Wesley Sneijder, Barcelona'nın yıldız ismi Lamine Yamal ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
Hollandalı eski yıldız, Yamal için dikkat çeken bir Lionel Messi iddiası da öne sürdü.
"MESSI'YI GEÇEBİLİR"
Sneijder, "Lamine Yamal, Barcelona'nın yeni Messi'si. Onu asla bırakmayacaklar. Bence Lamine Yamal da asla ayrılmak istemeyecektir. Çocukluğundan bu yana Barcelona'da ve A Takım'da şimdiden çok şey başardı ve çok şey kazandı. Takımın büyük yıldızı. Neden İngiltere'ye, Almanya'ya veya başka bir yere transfer olmayı düşünsün? Hiç mantıklı değil. Belki Messi gibi daha sonra bir şey denemek için ayrılır ama 10 yıl sonra da Lamine Yamal, Barcelona'da olacaktır." dedi.
Wesley Sneijder, bu sözlerinin ardından, "Yamal, Messi'nin seviyesiye ulaşabilir mi, onu geçebilir mi?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Bu mümkün. Oyuncuları her yıl gelişiyor ve o zaten en yüksek seviyede." yanıtını verdi.
BU SEZON PERFORMANSI
Barcelona'da bu sezon sakatlıkların da etkisiyle 11 maçta süre bulan 18 yaşındaki Lamine Yamal, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.
