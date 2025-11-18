18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
0-011'
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Sneijder'den Yamal için Messi iddiası!

Wesley Sneijder, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal'ın, takımın eski yıldızı Lionel Messi'yi geçebileceğini öne sürdü.

calendar 18 Kasım 2025 17:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sneijder'den Yamal için Messi iddiası!
Wesley Sneijder, Barcelona'nın yıldız ismi Lamine Yamal ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Hollandalı eski yıldız, Yamal için dikkat çeken bir Lionel Messi iddiası da öne sürdü.

"MESSI'YI GEÇEBİLİR"

Sneijder, "Lamine Yamal, Barcelona'nın yeni Messi'si. Onu asla bırakmayacaklar. Bence Lamine Yamal da asla ayrılmak istemeyecektir. Çocukluğundan bu yana Barcelona'da ve A Takım'da şimdiden çok şey başardı ve çok şey kazandı. Takımın büyük yıldızı. Neden İngiltere'ye, Almanya'ya veya başka bir yere transfer olmayı düşünsün? Hiç mantıklı değil. Belki Messi gibi daha sonra bir şey denemek için ayrılır ama 10 yıl sonra da Lamine Yamal, Barcelona'da olacaktır." dedi.


Wesley Sneijder, bu sözlerinin ardından, "Yamal, Messi'nin seviyesiye ulaşabilir mi, onu geçebilir mi?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Bu mümkün. Oyuncuları her yıl gelişiyor ve o zaten en yüksek seviyede." yanıtını verdi.

BU SEZON PERFORMANSI

Barcelona'da bu sezon sakatlıkların da etkisiyle 11 maçta süre bulan 18 yaşındaki Lamine Yamal, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
