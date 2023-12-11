Sivasspor kötü gidişe son verdi

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Sivasspor, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek dört maç aranın ardından kazandı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor kötü gidişe son verdi
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11 Aralık 2023 21:55
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Hakan Keleş'in ekibi Konyaspor ile Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Sivasspor 1-0 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Clinton N'Jie kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte dört maç aradan sonra kazanan Sivasspor, puanını 18 yaptı. Konyaspor, 14 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki karşılaşmasında Konyaspor, zorlu Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında lig ikincisi Galatasaray'ı ağırlayacak. 

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 

6. dakikada N'jie'nin ceza sahasına girerken attığı sert şutta, kaleci Bernardoni gole izin vermedi.

15. dakikada Sivasspor öne geçti. Saiz'in ortasında ceza sahasında topla buluşan N'jie'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

25. dakikada Ahmet Oğuz'un kafayla ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak direkten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...

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