Sivasspor'dan Romanya'ya transfer: Keita

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Kader Keita'nın transferi için Romanya 1. Lig ekibi CFR Cluj ile anlaşma sağlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'dan Romanya'ya transfer: Keita
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14 Ocak 2024 15:21
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu Kader Keita'nın transferi için Romanya 1. Lig ekibi CFR Cluj ile anlaşma sağlandı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Keita'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Geçen sezon Sivasspor'a transfer olan Kader Keita, kırmızı-beyazlı formayla 22 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası maçında görev aldı.

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