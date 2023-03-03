Sivasspor 3 eksikle Karagümrük karşısında

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Ligde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 24 puanla 13. sırada bulunuyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük'ü yenerek puan cetvelinde üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Sivasspor'da Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Ligde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 24 puanla 13. sırada bulunuyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük'ü yenerek puan cetvelinde üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Sivasspor'da Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.
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