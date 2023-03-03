Sivasspor 3 eksikle Karagümrük karşısında

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor 3 eksikle Karagümrük karşısında
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03 Mart 2023 18:16
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Ligde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 24 puanla 13. sırada bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük'ü yenerek puan cetvelinde üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Sivasspor'da Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.

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