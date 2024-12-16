Simon Banza'dan hakem kararlarına tepki

Trabzonsporlu Simon Banza, Galatasaray maçı sonrası açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Simon Banza'dan hakem kararlarına tepki
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16 Aralık 2024 23:27
Trabzonspor'un hücum oyuncusu Simon Banza, Galatasaray karşılaşmasının ardından hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

Simon Banza maç sonrası "Galatasaray maçını kazanmaya gelmiştik ama olmadı. Galatasaray'ın attığı golleri değerlendirmemiz lazım. İkinci gol ve penaltı! Faul de yok, penaltı da! Bunun incelenmesi, üzerine düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Demokratik Kongolu futbolcu ayrıca "Takımımla gurur duyuyorum, Trabzonspor asla pes etmez. Yanlışlarımızı düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

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