Türkiye'den yurt dışına giden oyuncuların sayısı her geçen gün artarken, ülkenin futbolcu ihracatındaki yaş ortalaması da sürekli düşüyor. 1990'lı ve 2000'li yıllarda yoğunluklu olarak tecrübeli ve kariyeriyle kendisini ispatlamış isimler Avrupa'ya açılırken, artık genç oyuncuların erken yaşlarda Edirne'nin ötesine geçtiği bir döneme girildi.



Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Mert Çetin, Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Mustafa Kapı gibi daha birçok isim Türkiye'de kulüpleriyle yollarını ayırarak Avrupa'da önemli ekiplerin yolunu tuttu. Bu isimlerin içerisinde yer alan Ozan Kabak ise büyük bir hızla gerçekleştirdiği yükselişiyle diğerlerinden de ayrı bir yere sahip oldu.



Galatasaray alt yapısından yetişen oyuncu, önce sarı-kırmızılı ekipte profesyonel takıma yükseldi, ardından Alman ekibi Stuttgart'ın yolunu tuttu. Kırmızı-beyazlılardan Schalke'ye giden Ozan, son olarak Liverpool'un kadrosuna katıldı. Şampiyonlar Ligi'nde önceki gece takımının Leipzig'i deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta ilk 11'de görev alan genç stoper, kusursuz futboluyla alkış topladı.

Ozan'ı akranlarından ayıran asıl özellik ise şu an Avrupa'nın en iyi takımlarından birinde oynuyor olmasından çok, kısacık bir zaman dilimi içerisindeki büyük sıçraması oldu. Altyapısından dahil olduğu Galatasaray A takımında ilk maçına 12 Mayıs 2018'de Yeni Malatyaspor karşısında çıkan oyuncu, daha üç yıl bile olmadan soluğu Avrupa'nın dev ekibi Liverpool'da aldı.



Sarı-kırmızılılardan Stuttgart'a 11 milyon euro, Stuttgart'dan Schalke'ye 15 milyon euro bonservislerle giden Ozan Kabak; 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla da Liverpool'un yolunu tuttu.



Değeri 200 kat arttı



Galatasaray alt yapısından yetişerek bugünlere gelen Ozan Kabak, 2.5 yıl içerisinde piyasa değeri olarak da büyük gelişim geçirdi ve değerini 20 kat artırdı. Sarı-kırmızılılarda bulunduğu ilk dönemde değeri 150 bin euro olarak gösterilen genç stoper, ilk 11'de yer almaya başlayınca 6.5 milyon euroya kadar yükseldi.Galatasaray alt yapısından yetişerek bugünlere gelen Ozan Kabak, 2.5 yıl içerisinde piyasa değeri olarak da büyük gelişim geçirdi ve değerini 20 kat artırdı. Sarı-kırmızılılarda bulunduğu ilk dönemde değeri 150 bin euro olarak gösterilen genç stoper, ilk 11'de yer almaya başlayınca 6.5 milyon euroya kadar yükseldi.Stuttgart'ın 11 milyon euroya transfer ettiği oyuncu, Alman ekibinde 10 milyon euroluk piyasa değerine sahip olurken, Shalke 04'te ise 32 milyon euroya kadar çıktı. Ancak takımın kötü gidişiyle 25 milyon euroya düştü. Son olarak Ozan'ın opsiyonlu satın alma sözleşmesinde de bu bedel, 30 milyon euro olarak gösterildi.



İngilizcesi 5 pekiyi



Ozan Kabak, RB Leipzig maçının ardından verdiği flash röportajda düzgün İngilizcesi ile dikkat çekti.



Takımına adaptasyon sürecini kısaltan ve tüm takımla iletişim kurabilmesini sağlayan yabancı dilinin avantajını kullanan milli futbolcu, "Leipzig maçını hiç gol yemeden tamamlamış olmamız benim için çok önemli. Takımda yeni ve genç bir oyuncuyum. Burada çok yıldız var. Bir süre sonra daha da iyi olacağım" diye konuştu.



'Müthiş bir performans'



Ozan Kabak'ın RB Leipzig maçındaki performansı Liverpool taraftarları arasında da geniş yankı uyandırdı. 20 yaşındaki yeni futbolcularının oyununu sosyal medyada değerlendiren kırmızı-beyazlı ekibe gönül vermiş isimlerin, genç savunmacının etkili futbolu karşısında etkilendikleri görüldü. Ozan Kabak için binlerce tweet atan İngiliz futbolseverlerin, "Bu gece çok iyiydi", "Müthiş bir performanstı", "Daha çok genç. Van Dijk'in altında olgunlaştığını düşünün" gibi paylaşımları bunlardan bazılarıydı.



Ozan, 'Maçın adamı' seçildi



Liverpool formasını ilk olarak geçtiğimiz hafta Premier Lig'deki Leicester City maçında giyen Ozan Kabak, kaleci Alisson'un da hatasıyla talihsizlik yaşamıştı. RB Leipzig mücadelesi ise genç savunmacının kendisini yeni takımına tam olarak kabul ettirdiği karşılaşma oldu. Maçın en iyisini belirlemek için Liverpool'un Twitter hesabı üzerinde gerçekleştirilen oylamada 100 bin 641 kişiden yüzde 56'sının desteğini alan futbolcu maçın adamı seçildi.



18



Galatasaray formasıyla 14'ü lig, 4'ü de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 18 karşılaşmaya çıkan Ozan Kabak, gol ya da asist yapma başarısını gösteremedi.



