Shaq'tan, Nuggets'a: "Saygımı kazanmak istiyorsanız, şampiyon olun!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, NBA tarihinde arka arkaya playoff serilerinde 3-1'den dönüp kazanan ilk takım olmasına rağmen, Denver Nuggets'tan etkilenmediğini söyledi.



'Inside the NBA' programı sırasında Shaq, Los Angeles Lakers'ı yenip 2020 NBA şampiyonluğunu kazandıklarında, Nuggets'a saygı duymaya başlayacağını belirtti:



"Saygımı kazanmak istiyorsanız, şampiyon olun o zaman. İki kez 3-1 geri geldiniz, alkışı hak ettiniz. Hatta, golf alkışını hak ettiniz (yavaş ve sessizce). Ama saygımı kazanmak ve beni etkilemek istiyorsanız, o zaman Los Angeles Lakers'ı yenin ve şampiyon olun."



Nuggets, NBA bubble'ının şimdiye kadarki en büyük hikayesinin odak noktası olmuştu. İlk olarak, sekiz sıralama maçında iyi görünen Utah Jazz karşısında, ilk turda 3-1'den gelerek kazanmış, daha sonra yarı finalde, 2020 NBA şampiyonluğunu kazanmak için oldukça favori bir takım olan LA Clippers'a karşı da aynı şeyi yapmıştı.



Ancak Shaq'ın düşüncesine göre, işleri henüz bitmiş değil. Nuggets koçu Michael Malone da bu sezon hedeflerinin, sadece Batı Konferansı Finallerine ulaşmak olmadığını belirtmişti.



