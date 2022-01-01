Shaq: "Lakers bu yıl 'kesinlikle' playoff yapar!"

Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, Lakers'ın bu yıl "kesinlikle" playofflara kalacağını söyledi.



Shaq, TMZ ile yaptığı bir sohbette, geçmişte bu denli başarılı bir organizasyona katılmanın getirdiği baskı nedeniyle, Lakers ekibinin kariyerinde oynaması en zor takımlar arasında olduğunu açıkladı:



"Lakers kesinlikle playofflara kalır. Oynadığım en zor takımlardan biriydi. Buraya geldiğimde, Jerry West'in bana 'filmlerde oynadığını ve rap albümleri falan yaptığını biliyorum' deyip, Wilt ve Kareem'in fotoğraflarını göstererek 'ama bu işin sonunda ya onlar gibi efsane olursun ya da kestane olursun' şeklinde konuştuğunu hatırlıyorum."



O'Neal, sezonda 26-31'lik dereceye sahip olan Lakers'ın şu anki durumunu da şöyle değerlendirdi:



"Yani bu adamların da ileride nasıl hatırlanmak istediklerine karar vermeleri lazım. Sorun şu ki, yaşlılar. Gençler onların üzerine gidip duruyor. O yüzden maçlara daha başlangıçtan asılmaları gerekiyor.



Fakat bazen mucizevi şeyler de yapıyorlar. 15 sayı geriye düşüp, enerjilerini toplayarak maça dahil olabiliyorlar. Bence bu enerjiyi koruyabilirlerse, genç rakiplerini indirebilirler."



Shaq, Lakers'ın şampiyonluğu kazanıp kazanamayacağı sorusuna ise "Büyük ihtimalle hayır" yanıtını verdi.



