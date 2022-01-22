İspanya La Liga'da 22. hafta mücadelesinde Sevilla ile Celta Vigo kozlarını paylaştı.



Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada Celta Vigo, 37. dakikada Franco Cervi ile öne geçti. 40'da Iago Aspas skoru 2-0 yaptı. İkinci devre oyuna giren Oliver Torres ile Papu Gomez, Sevilla'da işleri değiştirdi. 71'de Papu Gomez, 74'te de Oliver Torres ağları sarstı.



Alınan bu sonucun ardından Sevilla 46 puana çıkarken, Celta Vigo ise 27 puana yükseldi. 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Sevilla bir sonraki hafta Osasuna deplasmanına gidecek. Celta Vigo, Rayo Vallecano'yu konuk edecek.



