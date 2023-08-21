İspanya La Liga'nın ikinci hafta karşılaşmasında Sevilla, Deportivo Alaves deplasmanına konuk oldu. Mendizorrotza'daki maçtan Sevilla 4-3'lük yenilgiyle ayrıldı.



Karşılaşmada Deportivo Alaves'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Luis Rioja, 44. dakikada Ruben Duarte ve 54 ile 59'da Kike attı. Sevilla'nın golleri ise 15. dakikada Aldelkabir Abqar (Kendi kalesine), 41. dakikada Erik Lamela ve 90. dakikada Rafa Mir'den geldi.



Bu sonucun ardından ilk hafta da Valencia'ya kaybeden Sevilla, iki hafta sonunda puan alamadı. Deportivo Alaves ise ilk 3 puanını aldı.



Sevilla, ligde gelecek hafta sahasında Girona ile karşı karşıya gelecek. Deportivo Alaves, Getafe deplasmanına gidecek.



