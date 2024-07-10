Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı'na aday oldu

Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı'na aday oldu
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10 Temmuz 2024 21:41
Son güncelleme 10 Temmuz 2024 21:45
Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Servet Yardımcı'nın adaylığı resmileşti.

Servet Yardımcı,  TFF Başkanlığı'na resmen aday olduğunu açıkladı.

Yardımcı yaptığı açıklamada, ''Resmi adaylık başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmiştir. Türk futboluna hayırlı olsun.'' dedi.



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