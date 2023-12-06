Serkan Özbalta: 'Bizim için verimli oldu'

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a kaybettikleri karşılaşma sonrası konuştu.



Özbalta, "İlk golü yedikten sonra cevap verdik. İstediğimiz organizasyonundan cevap verdik. Bu bizim için sevindiriciydi. Zaman zaman istediğimiz şeyleri yaptık ama ikinci golü erken yedik. O biraz daha zamana yayılabilse... Hem takım savunması anlamında da hem de hücum anlamında bir şeyler yapmak istedik sahada. Bizim için ilerleme maçıydı. Oyuncunun gelişmesi için çok önemli bir müsabakaydı. Sezon içinde şans veremediğimiz oyuncular oluyor onları da bir şekilde formda tutmalıyız. Morallerini yüksek seviyeye getirmeliyiz. Bunun geri bildirimini alıp hafta sonunda onları da değerlendirmek adına bizim için iyi oldu." dedi.



Serkan Özbalta, açıklamalarını, "Bazı kırılma anları var. Bazı pozisyonlarda çalışıyoruz. Takım savunması anlamında gelişim var. Ama bazen dalmalar olabiliyor. Bugün tabii ki notlarımızı aldık. Bizim için gelişim, moral maçı oldu aslında. Oynamayan oyuncular için moral maçı oldu. Fena bir maç olmadı. Trabzonspor'un üstümüze geldiği dönemlerde o savunmayı yapmaya çalıştık. Bizim için verimli bir maç oldu." diye sürdürdü.



Abdullah Avcı'nın, "Çorum FK teknik direktör değiştirdikten sonra modern futbol oynamaya çalışan bir takım" sözlerini değerlendiren Serkan Özbalta, "Abdullah Avcı'nın teveccühü o. Tekrar gelmesine sevindim. Taca, kornere kadar dikkat eden bir hocamız. Söyledikleri için ona teşekkür ediyorum. Buradan teşekkür ediyorum. Trabzonspor'a başarılar diliyorum bundan sonra." ifadelerini kullandı.





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