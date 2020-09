Seri'nin menajeri: 'Inter ilk tercihi ama Galatasaray'a hayır demez'

Jean-Michael Seri'nin menajeri ve ağabeyi Dominique Seri, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Inter'in Fildişili oyuncuyla ilgilendiğini ve transfer teklifi yaptığını duyurdu.



İşte Dominique Seri'nin yaptığı açıklamalar:



"Inter ile temas kuruldu mu? Görüşmeler nasıl gidiyor?"



- Inter'in şu an çok büyük bir ilgisi var. Seri de Inter'i istiyor. Onun transferdeki ilk tercihi Inter. Inter'i çok seviyor. Antonio Conte ve oyununu çok seviyor. Jean-Michael, Conte'nin oynattığı futbolu çok beğeniyor. Conte ile çalışacak olmak Seri'ye çok şey katacak.



"Seri'nin Kante'ye alternatif olduğu haberleri yer alıyordu. Ne düşünüyorsunuz?"



- Kante, muhteşem bir futbolcu. Chelsea'nin Kante'yi satmayacağını düşünürsek en ideal alternatif elbette Seri. Çok zeki ve kaliteli bir futbolcu. Oyun görüşü çok iyi ve harika bir pasör...



"FULHAM, 18 MİLYON EURO İSTİYOR"



"Fulham, Seri için ne kadar istiyor?"



- Fulham ile görüşmeler ne durumda bilmiyorum. Ancak, bize kiralama istemediklerini ve Seri'yi bonservisiyle satmayı arzu ettiklerini söylediler. Jean-Michael da gideceği yere sadece 1 sezonluğuna gitmek istemiyor. Fulham, 18 milyon euro istediğini bize söylemişti ama pandemi sonrası değerler değişti. Bu fiyatın biraz daha aşağı düştüğünü tahmin ediyorum. Inter, biraz daha fiyat düşürülecek olursa Seri'yi bonservisiyle almak istiyor.



"GALATASARAY'A HAYIR DEMEZ"



"Galatasaray'a dönüş bir seçenek mi? Başka kulüplerden teklif var mı?"



- Her zaman böyle bir ihtimal var. Seri, Galatasaray'a 'Hayır' demez. Başka kulüplerin teklifi olup olmadığını bilmiyorum. Bu konuda konuşmamayı tercih ederim. Seri bir kulübe imza atana kadar her ihtimal var. Her şey olabilir.