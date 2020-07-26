Sergen Yalçın, transferdeki 4 kriteri

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın transfer stratejileri hakkında açıklamalarda bulundu.
- Bonservis ödeyemeyiz
- Yıllık ücreti uygun olacak
- Süper Lig'i bilen 4-5 oyuncu
- Kalede yabancı isim olmayacak
Beşiktaş'ın transfer stratejisini anlatan Yalçın, "Ücret uygun olacak! Bonservis veremeyiz! Türkiye'den 4-5 tane tecrübeli oyuncu var konuştuğumuz, belki beğenmeyecekler eleştirecekler ama yapacak bir şey yok! Yurt dışından da 4-5 isimle görüşüyoruz. Kalede yabancı olmayacak, bu çok net! Ersin'in yanına Türkiye'den bir tecrübeli kaleci yapacağız, bu net! 8 yabancı hakkımızı da saha içerisinde kullanacağız" dedi.
- Bonservis ödeyemeyiz
- Yıllık ücreti uygun olacak
- Süper Lig'i bilen 4-5 oyuncu
- Kalede yabancı isim olmayacak
Beşiktaş'ın transfer stratejisini anlatan Yalçın, "Ücret uygun olacak! Bonservis veremeyiz! Türkiye'den 4-5 tane tecrübeli oyuncu var konuştuğumuz, belki beğenmeyecekler eleştirecekler ama yapacak bir şey yok! Yurt dışından da 4-5 isimle görüşüyoruz. Kalede yabancı olmayacak, bu çok net! Ersin'in yanına Türkiye'den bir tecrübeli kaleci yapacağız, bu net! 8 yabancı hakkımızı da saha içerisinde kullanacağız" dedi.