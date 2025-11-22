Sergen Yalçın'dan Yüksel Yıldırım'ın sözleri sonrası talimat: 'Cezalandırın'

Rafa Silva depremi sebebiyle çalkantılı günlerin yaşandığı Ümraniye Nevzat Demir Tesislerindeki sis bulutlarını dışarıdan bir isim dağıttı. Yarın Tüpraş Stadı'na gelecek olan Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sözleri, siyah beyazlı takıma doping etkisi yaptı.
Her fırsatta Beşiktaş'la ilgili yaptığı sivri açıklamalarına bir yenisini ekleyen Yıldırım, "Beşiktaş, bir Galatasaray, bir Fenerbahçe değil. Beşiktaş bize eş bir rakip. Kazanıp Beşiktaş'la olan farkı açmak istiyoruz" sözlerini kullandı.
SERGEN YALÇIN'DAN ÖZEL KONUŞMA
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, rakiplerinin başkanının açıklamalarını duyunca oldukça hırslandı. Tecrübeli teknik adam, Yıldırım'ın sözlerini oyuncularına da anlattı.
Karşılaşmayı mutlaka kazanmalarını gerektiğini söyleyen Yalçın, "Gerekeni yapacaksınız ve taraftarınız önünde bu sözleri cezalandıracaksınız" ifadelerini kullandı. Siyah beyazlı oyuncuların da dünkü antrenmanı oldukça motive bir şekilde gerçekleştirdikleri öğrenildi.
2020/21'DE BENZERİ YAŞANDI
Sergen Yalçın, 2020-21 sezonunda Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın açıklamaları üzerine, "Göreceğiz cumartesi ne olacağını" demişti. Siyah beyazlılar bu karşılaşmayı 7-0 kazanmıştı.
Her fırsatta Beşiktaş'la ilgili yaptığı sivri açıklamalarına bir yenisini ekleyen Yıldırım, "Beşiktaş, bir Galatasaray, bir Fenerbahçe değil. Beşiktaş bize eş bir rakip. Kazanıp Beşiktaş'la olan farkı açmak istiyoruz" sözlerini kullandı.
SERGEN YALÇIN'DAN ÖZEL KONUŞMA
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, rakiplerinin başkanının açıklamalarını duyunca oldukça hırslandı. Tecrübeli teknik adam, Yıldırım'ın sözlerini oyuncularına da anlattı.
Karşılaşmayı mutlaka kazanmalarını gerektiğini söyleyen Yalçın, "Gerekeni yapacaksınız ve taraftarınız önünde bu sözleri cezalandıracaksınız" ifadelerini kullandı. Siyah beyazlı oyuncuların da dünkü antrenmanı oldukça motive bir şekilde gerçekleştirdikleri öğrenildi.
2020/21'DE BENZERİ YAŞANDI
Sergen Yalçın, 2020-21 sezonunda Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın açıklamaları üzerine, "Göreceğiz cumartesi ne olacağını" demişti. Siyah beyazlılar bu karşılaşmayı 7-0 kazanmıştı.