Sergen Yalçın'dan Milli Takım açıklaması

Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından ilk kez suskunluğunu bozdu. Genç teknik adam, TV 100 canlı yayında açıklamalarda bulunurken, Milli Takım sorusuna da cevap verdi.



Kısa bir dönem önce adının Milli Takım'la geçtiği ve teklif alıp almadığı sorulan genç teknik adam, "Milli Takım'dan herhangi bir teklif almadım. Hiçbir görüşme yapmadım. Oranın bir teknik direktörü var." dedi.



Milli Takım'ın teknik direktörü varken kendisinin adının haberlerde geçmesini de sağlıklı bulmadığını belirten Sergen Yalçın, "Orada çalışan bir teknik direktör var. Bunların olması çok sağlıklı işler değil. Orası yürüyen bir yer. Onların da emeğine haksızlık etmeyelim." diye konuştu.



