Sergen Yalçın'dan derbi öncesi Rafa Silva kararı!

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği 11 netleşmeye başladı.
Zorlu mücadelede kaleyi Ersin Destanoğlu'nun koruması bekleniyor. Savunmanın sağında Gökhan Sazdağı, solunda ise Rıdvan Yılmaz forma giyecek.
RAFA SILVA, İLK 11'E
Stoper tandeminin Emirhan Topçu ile Djalo'dan oluşması planlanıyor. Orta sahada Wilfred Ndidi ile Orkun Kökçü görev yapacak. Bu ikilinin hemen önünde ise sakatlığını atlatan Rafa Silva, 10 numara pozisyonunda Beşiktaş'ın hücum gücünü yönlendirecek.
Hücum hattında sağ kanatta Vaclav Cerny, sol kanatta ise El Bilal Touré görev yapacak. Santrfor pozisyonunda ise Tammy Abraham, siyah-beyazlıların en önemli gol umudu olacak.
