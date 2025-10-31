31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
20:00
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
20:00
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
20:30
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Sergen Yalçın'dan derbi öncesi Rafa Silva kararı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlığını atlatan Rafa Silva'yı derbide sahaya sürecek.

calendar 31 Ekim 2025 11:58
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan derbi öncesi Rafa Silva kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği 11 netleşmeye başladı.

Zorlu mücadelede kaleyi Ersin Destanoğlu'nun koruması bekleniyor. Savunmanın sağında Gökhan Sazdağı, solunda ise Rıdvan Yılmaz forma giyecek.

RAFA SILVA, İLK 11'E

Stoper tandeminin Emirhan Topçu ile Djalo'dan oluşması planlanıyor. Orta sahada Wilfred Ndidi ile Orkun Kökçü görev yapacak. Bu ikilinin hemen önünde ise sakatlığını atlatan Rafa Silva, 10 numara pozisyonunda Beşiktaş'ın hücum gücünü yönlendirecek.

Hücum hattında sağ kanatta Vaclav Cerny, sol kanatta ise El Bilal Touré görev yapacak. Santrfor pozisyonunda ise Tammy Abraham, siyah-beyazlıların en önemli gol umudu olacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.