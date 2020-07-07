Sergen Yalçın: "Başkanla sorunumuz yok"

Sergen Yalçın, başkan Ahmet Nur Çebi ile fikir ayrılığı yaşamadıklarını dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sergen Yalçın: 'Başkanla sorunumuz yok'
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07 Temmuz 2020 00:21
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, başkan Ahmet Nur Çebi ile herhangi bir fikir ayrılığı yaşamadıklarını ifade etti.

Beşiktaş'ın gelecek sezonun planlarını yaptığını ve bu yönde de başkan Çebi ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirten Sergen Yalçın, "Yönetimle beraber iyi bir planlama yaparız ve istediğimiz oyuncuları alırız. Başkanla aramızda bir fikir ayrılığı yok, başkan da bizimle aynı fikirde sadece ifade ediş tarzımız daha farklı. Yeni bir yapılanmaya gitmeye mecburuz. Başkan ile aramızda sorun olduğu haberlerini biz de basından takip ediyoruz, böyle bir durum söz konusu değil" şeklinde konuştu.



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