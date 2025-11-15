15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
0-02'
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
0-01'
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
0-03'
15 Kasım
Linheştayn-Galler
0-01'
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Serge Gnabry'ye Avrupa'dan iki dev talip!

Liverpool ve Juventus, Bayern Münih forması giyen Serge Gnabry ile ilgileniyor.

calendar 15 Kasım 2025 18:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Serge Gnabry'ye Avrupa'dan iki dev talip!
Kış transfer dönemi yaklaşırken Avrupa'nın büyük takımlarından transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Bayern Münih forması giyen Serge Gnabry'nin Alman devi ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

İKİ DEV KULÜP PEŞİNDE

Gelen haberlere göre Liverpool ve Juventus, sözleşmesinin sona yaklaşmasının da sağladığı avantajla Alman yıldız Serge Gnabry'ye ilgi gösteriyor.

Transfer döneminde neler yaşanacağı, Gnabry'nin bu teklifleri ne derecede değerlendireceği merak konusu.

SEZON PERFORMANSI

30 yaşındaki Alman oyuncu, Bayern Münih'te bu sezon çıktığı 20 maçta 4 gol atarken 5 de asist kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
