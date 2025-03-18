Serge Aurier, futbolu bırakıyor!

Galatasaray'ın sakatlıklar nedeniyle fazla yararlanamadığı Serge Aurier, sezon sonunda sarı- kırmızılılara veda etmişti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALDI
Hem yaz transfer döneminde hem de devre arasında kulüp bulamayan Fildişili sağ bek, futbolu bırakma kararı aldı.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Fildişili futbolcu, 1 Temmuz 2024 itibariyle kulüpsüzdü. Sarı-kırmızılı forma ile 4 maça çıkan Aurier, bu müsabakalarda skor katkısı yapamadı.
FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALDI
Hem yaz transfer döneminde hem de devre arasında kulüp bulamayan Fildişili sağ bek, futbolu bırakma kararı aldı.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Fildişili futbolcu, 1 Temmuz 2024 itibariyle kulüpsüzdü. Sarı-kırmızılı forma ile 4 maça çıkan Aurier, bu müsabakalarda skor katkısı yapamadı.