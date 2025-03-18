Serge Aurier, futbolu bırakıyor!

2023-24 sezonunun devre arasında yarım sezon Galatasaray forması da giyen Serge Aurier, futbolu bırakma kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serge Aurier, futbolu bırakıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mart 2025 09:49
Galatasaray'ın sakatlıklar nedeniyle fazla yararlanamadığı Serge Aurier, sezon sonunda sarı- kırmızılılara veda etmişti.

FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALDI

Hem yaz transfer döneminde hem de devre arasında kulüp bulamayan Fildişili sağ bek, futbolu bırakma kararı aldı.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Fildişili futbolcu, 1 Temmuz 2024 itibariyle kulüpsüzdü. Sarı-kırmızılı forma ile 4 maça çıkan Aurier, bu müsabakalarda skor katkısı yapamadı.  

 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery