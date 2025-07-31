31 Temmuz
AEK Larnaca-NK Celje
19:30
31 Temmuz
Haecken-Anderlecht
20:00
31 Temmuz
CFR Cluj-Lugano
20:30
31 Temmuz
FC Utrecht-FC Sheriff
21:00
31 Temmuz
Shakhtar-Beşiktaş
21:00
31 Temmuz
Braga-Levski
22:00
31 Temmuz
Legia Warszawa-Banik Ostrava
22:00
31 Temmuz
Hibernian-FC Midtjylland
22:00
31 Temmuz
Spartak Trnava-Hibernians
2-1DA
31 Temmuz
Sabah FK-Petrocub
1-025'
31 Temmuz
Başakşehir-Cherno More
20:45
31 Temmuz
Sporting CP-Benfica
22:45
31 Temmuz
Kayserispor-Alanyasporr
16:30
31 Temmuz
Khorfakkan-Konyaspor
18:30
31 Temmuz
Roma-Cannes
1-026'
31 Temmuz
Villarreal-Genoa
20:00
31 Temmuz
Real Oviedo-Villarreal
22:00
31 Temmuz
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
31 Temmuz
Kazan-FC Orenburg
19:30

Serdar Gürler: "Eyüpspor'u Avrupa'ya taşımak istiyorum"

Eyüpspor'un yeni transferi Serdar Gürler, kısa sürede takıma adapte olduğunu belirterek, "Hayalim, Eyüpspor'u Avrupa kupalarına taşımak" dedi. Gürler, taraftardan sezon boyunca destek istedi.

calendar 31 Temmuz 2025 19:15
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Serdar Gürler: 'Eyüpspor'u Avrupa'ya taşımak istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Eyüpspor'un yeni transferi Serdar Gürler, yeni sezonda takımıyla birlikte Avrupa Kupalarına katılmak istediğini söyledi.

Eflatun-sarılı takımın sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gürler, ekibe kısa sürede adapte olduğunu belirtti.

Takım arkadaşları tarafından çok iyi karşılandığını vurgulayan Gürler, "Burada tanıdığım çok kişi var. Bu yüzden adaptasyon sorunu gibi bir durum yaşamadım. Salonda olsun, sahada olsun eskisi gibi neşeli Serdar'ın geri döndüğünü herkes gördü. Böyle karşılandığım için çok mutluyum. Kamp süreci çok güzel geçiyor. Çok çalışıyoruz, ağır çalışıyoruz. Hazır olduğumuzu söyleyebilirim. İnşallah da güzel biter." ifadelerini kullandı.



Serdar, takımda en iyi anlaştığı kişinin Halil Akbunar olduğunu, genç oyunculardan da Hamza Akman'ın geleceğinin çok parlak olduğunu dile getirdi.

Yeni sezon hakkındaki düşüncelerini ve taraftara mesajını da paylaşan Gürler, şunları söyledi:

"Hayatta her şey planlandığı gibi gitmez. Maç maç bakmak lazım. Ama benim hayalim, elimden gelen katkıyı vererek Eyüpspor'u bu sezon Avrupa'ya götürmek. Ben Başakşehir'de oynarken de Eyüpspor maçlarına geliyordum. İnanılmaz bir atmosfer oluyordu. İnşallah aynı ruhu bu sene bulabiliriz. Başkanımız stat projesini ve hedefini söyledi. İnşallah o güne kadar hangi statta olursak olalım taraftarların desteğini görürüz. Size ihtiyacımız var, bizi son dakikaya kadar destekleyin."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.