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Serdar Aziz, golden sonra sevinmedi

Galatasaray'ı Bursaspor karşısında 3-0 öne geçiren golü atan Serdar Aziz, attığı golden sonra eski takımına saygı gösterip sevinmedi.

Kaynak: Sporx.com
Serdar Aziz, golden sonra sevinmedi
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23 Şubat 2018 21:15
Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Bursaspor'u ağırlayan Galatasaray, 49. dakikada Serdar Aziz'in attığı golle 3-0 öne geçti.

Bursaspor kalecisi Harun Tekin'in büyük hatası sonucu boş kaleye topu ağlara gönderen Serdar Aziz, attığı golden sonra sevinmedi.

Eski takımı Bursaspor'a golü atan Serdar, Bursa ekibine saygı gösterip attığı golden sonra iki elini yana doğru açtı.

BU SEZON SÜPER LİG'DE İLK GOLÜ

Öte yandan Serdar Aziz, Süper Lig'de bu sezon 19. maçında Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

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