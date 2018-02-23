Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Bursaspor'u ağırlayan Galatasaray, 49. dakikada Serdar Aziz'in attığı golle 3-0 öne geçti.
Bursaspor kalecisi Harun Tekin'in büyük hatası sonucu boş kaleye topu ağlara gönderen Serdar Aziz, attığı golden sonra sevinmedi.
Eski takımı Bursaspor'a golü atan Serdar, Bursa ekibine saygı gösterip attığı golden sonra iki elini yana doğru açtı.
BU SEZON SÜPER LİG'DE İLK GOLÜ
Öte yandan Serdar Aziz, Süper Lig'de bu sezon 19. maçında Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.
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Bursaspor kalecisi Harun Tekin'in büyük hatası sonucu boş kaleye topu ağlara gönderen Serdar Aziz, attığı golden sonra sevinmedi.
Eski takımı Bursaspor'a golü atan Serdar, Bursa ekibine saygı gösterip attığı golden sonra iki elini yana doğru açtı.
BU SEZON SÜPER LİG'DE İLK GOLÜ
Öte yandan Serdar Aziz, Süper Lig'de bu sezon 19. maçında Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın