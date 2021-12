Serdar Aziz: 'Bizim için lig daha önemli'

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında konuk ettiği Frankfurt'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de stoper oyuncusu Serdar Aziz, karşılaşma sonrasında konuştu.



İşte Aziz'in açıklamaları;



"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ OLARAK ÇIKMIŞTIK"



Gruptan çıkamayacağımız zaten kesinleşmişti. Biz Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe olarak kazanmak için çıkmıştık.. Her maç bizim için çok önemli, her maçı kazanmaya çalışırız.



"LİG DAHA ÖNEMLİ"



Bizim için şu an lig daha önemli. Antep maçıyla kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Rize'ye karşı iyi bir galibiyet almıştık. Bunu devam ettirmek istiyoruz.



"ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİLERİNDENİZ"



Şampiyonluğun favorilerinden biriyiz. Şampiyonluk bizim için çok önemli. Şampiyon olmak istiyoruz.



"KAPTANLIK GURUR VERİCİ"



Forma rekabeti önemli. Hocamız hepimize şans vermeye çalışıyor. Bazen sistemler değişiyor. 2 stoperde forma şansı az, 3'lüde daha çok. Biz çalışıyoruz. Fenerbahçe kaptanı olarak sahaya çıktım. Gurur verici bir olay.



"HER ŞEY DAHA İYİ OLACAK"



Taraftarlarımıza teşekkürler. Buraya geldiler, bizi yalnız bırakmadılar. Umarım her şey çok daha iyi olacak.





