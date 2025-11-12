Serdal Adalı: "Uygulanan yol doğru değil!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu hakkında konuştu.

Serdal Adalı: 'Uygulanan yol doğru değil!'
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis iddiasıyla Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve sonrasında tedbirin kaldırılmasıyla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'na gittiğini açıklayan Serdal Adalı "TFF'ye görüşmeye gittim. 'Uygulanan yol, doğru yol değil' dedim. 'Dayanıksız mağdur ediyorlar' dedim. Enteresan bir durum ile karşı karşıyayız. 1.024 kişi arasında sahte üye yapılan 2 kişi var. İkisi de aynı bahis şirketinden oynanmış, ikisi de sahte. İkisi de Beşiktaşlı." ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı ayrıca "Konu savcılıkta. Savcılık son derece hızlı bir aksiyon gösterdi. Umarım gelecek günlerde bu sahte hesapların kimler tarafından açıldığı da kesinlik kazanacak." dedi.


