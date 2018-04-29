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Şenol Güneş'ten sitem dolu açıklama

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray maçı öncesinde yayıncı kuruluşa kısa bir röportaj verirken tepki dolu sözler kullandı

Kaynak: Sporx.com
Şenol Güneş'ten sitem dolu açıklama
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29 Nisan 2018 18:18
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray maçı öncesinde yayıncı kuruluşa kısa bir röportaj verirken tepki dolu sözler kullandı

İşte Şenol Güneş'in açıklaması;

"Bu röportaja mecbur olduğum için gelmek zorundaydım. Çok şeyin değerini kaybettiğini düşünüyorum. Söyleyeceğim şeylerin önemi yok, teknik yorum yapmayacağım. İki takıma da başarılar diliyorum"

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