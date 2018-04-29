Şenol Güneş'ten sitem dolu açıklama

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray maçı öncesinde yayıncı kuruluşa kısa bir röportaj verirken tepki dolu sözler kullandı
İşte Şenol Güneş'in açıklaması;
"Bu röportaja mecbur olduğum için gelmek zorundaydım. Çok şeyin değerini kaybettiğini düşünüyorum. Söyleyeceğim şeylerin önemi yok, teknik yorum yapmayacağım. İki takıma da başarılar diliyorum"
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İşte Şenol Güneş'in açıklaması;
"Bu röportaja mecbur olduğum için gelmek zorundaydım. Çok şeyin değerini kaybettiğini düşünüyorum. Söyleyeceğim şeylerin önemi yok, teknik yorum yapmayacağım. İki takıma da başarılar diliyorum"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın