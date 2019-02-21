Şenol Güneş'ten Mirin'e Ayew talimatı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vida ile birlikte stoperde yer alacak olan Mirin'e Fenerbahçe'nin santforda görev alması beklenen oyuncusu Ayew'e karşı nasıl oynaması gerektiğini anlattı.Kadıköy'de ilk derbide gol atan Ayew'e adım attırmaması gerektiğini anlatan Güneş, "Ceza sahasına girişine mümkün olduğu kadar müsaade etme. Dar alanda hızlı ve sürpriz şutlar çıkartıyor. Karambolleri de seviyor. Kısa boylu olmasına da aldanma, sürpriz kafa vuruşları yapıyor" diyerek, Mirin'i uyardı.Malatya'da 2. devre oyuna giren ve iyi bir performans ortaya koyan Quaresma'yı da derbide ilk 11'de oynatmayı düşünen Şenol Güneş, Portekizli'yi de Burak Yılmaz ile koordineli oynaması için uyardı. Güneş, "Top sendeyken Burak'ı sürekl kontrol et. Ezbere orta yapmanı istemiyorum. İç ekat edip, topu Burak ile buluştur." dedi.Öte yandan Güneş, Malatya maçında kaçırdığı golle demoralize olan Lens ile de yakından ilgileniyor. Güneş, oyuncularıyla yaptığı konuşmalarda "Fenerbahçe'nin konumuna aldanmayın" dedi.