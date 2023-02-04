Şenol Güneş'ten takıma; 'Yeni bir sayfa açalım'

Spor Toto Süper Lig'de bugün Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş oyuncularına son uyarılarını yaptı.



Fatih Karagümrük beraberliğini unutmaları gerektiğini tekrar hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Sivasspor maçı bizim adımıza çok önemli ve kritik bir viraj. Tek düşüncemiz kazanmak olmalı. Galip gelmemiz halinde yeni bir başlangıç yapıp, ligin devamı için moral kazanabiliriz" dediği öğrenildi.



Takımdaki eksiklere de vurgu yapan Güneş, bu konu hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Eksiklerimiz var. Gedson cezalı, Redmond, Salih ve Josef sakat. Buna rağmen kaliteli ve geniş bir kadromuz var. Açıklarımızı kapatabiliriz. Görev verildiğinde hepinizin elinden geleni yapacağını ve hazır olduğunu biliyorum."



Şenol Güneş, öğrencilerini son olarak da hava şartları konusunda uyardı. Siyah-beyazlı takımın teknik patronu, "Sivas her takım için zor bir deplasman. Özellikle kış aylarında bu zorluğa bir de hava şartları ekleniyor. Gereken mücadeleyi tabii ki sahada vereceğiz. Ama önemli olan sakatlık yaşamadan Sivas deplasmanından kazanıp dönmek. Sakatlık yaşamadan üç puanı alırsak bu galibiyet bizim için daha değerli olacaktır. Ben size güveniyorum" ifadelerini kullandı.





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