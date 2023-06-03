Şenol Güneş'ten ikincilik formülü

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon belli olsa da Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında ikincilik yarışı sürüyor. Ligi ikinci sırada bitirmek isteyen Beşiktaş kalan iki maçını da kazanarak 6 puan almak istiyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularıyla yaptığı toplantıda bu konuya değindi. Bu akşam Kasımpaşa deplasmanında galip gelmelerinin önemli olduğuna vurgu yapan Güneş'in, ''Ligde 2. sırayı alarak sezonu güzel bitirmemiz önemli. Biz önce kendi işimize bakalım. Biz Kasımpaşa deplasmanında kazanarak, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini bekleyelim. Biz kazanamazsak, Galatasaray'ın derbide kazanmasının bir anlamı olmaz. O sebeple önce biz kazanalım sonra derbiden lehimize çıkacak sonucu bekleyelim'' dediği bildirildi.
Tecrübeli çalıştırıcının 4 aydır kaybetmedikleri ve 6 maçtır da kazandıklarını futbolcularına hatırlatıp, ''İkincilik elbette önemli ancak bir yandan da galibiyet serimizi devam ettirmek de önemli. Sezonu galibiyetlerle kapatmak bizim elimizde'' ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularıyla yaptığı toplantıda bu konuya değindi. Bu akşam Kasımpaşa deplasmanında galip gelmelerinin önemli olduğuna vurgu yapan Güneş'in, ''Ligde 2. sırayı alarak sezonu güzel bitirmemiz önemli. Biz önce kendi işimize bakalım. Biz Kasımpaşa deplasmanında kazanarak, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini bekleyelim. Biz kazanamazsak, Galatasaray'ın derbide kazanmasının bir anlamı olmaz. O sebeple önce biz kazanalım sonra derbiden lehimize çıkacak sonucu bekleyelim'' dediği bildirildi.
Tecrübeli çalıştırıcının 4 aydır kaybetmedikleri ve 6 maçtır da kazandıklarını futbolcularına hatırlatıp, ''İkincilik elbette önemli ancak bir yandan da galibiyet serimizi devam ettirmek de önemli. Sezonu galibiyetlerle kapatmak bizim elimizde'' ifadelerini kullandığı öğrenildi.