Şenol Güneş'ten Cenk ve Ghezzal kararı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında her iki takımın Avrupa kupası sınavları nedeniyle TFF tarafından ertelenen Adana Demirspor-Beşiktaş maçı bugün oynanacak.
Trabzonspor yenilgisinin ardından Kayserispor'u mağlup ederek moral bulan Kartal, ligin en iddialı ekiplerinden Adana Demirspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Kasımpaşa'ya 2-1 kaybettiği son karşılaşmada üç futbolcusu kırmızı kart gören mavi-lacivertli takım da eksiklerine rağmen zorlu maçta Beşiktaş'ı puansız göndermeye çalışacak.
GHEZZAL VE CENK 11'E
Kartal dün gerçekleştirdiği taktik çalışmayla hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı takım akşam saatlerinde Adana'ya giderek kampa girdi. Sakatlıkları bulunan Gedson ve Rebic kadroya alınmadı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Kayserispor maçında attığı gol ve performansıyla geçer not alan Chamberlain'e bugün de ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. Kayserispor maçında iyi performans sergileyen Cenk Tosun, Rachid Ghezzal ve Onur Bulut da büyük olasılıkla ilk 11'de yer alacak. Rosier, Rashica ve Muleka ise yine yedek soyunacak.
20 FUTBOLCU OYNAYAMAYACAK
Adana Demirspor'da 13, Beşiktaş'ta 7 olmak üzere toplam 20 futbolcu bugün forma giyemeyecek. Mavi-lacivertli takımda kırmızı kart cezalıları kaleci Ertaç, Stambouli ve Rodrigues'in yanı sıra 28 Ağustos'tan sonra transfer edilen Balotelli, Cisse, Michut, Zeneli, Shehu ile kaleciler Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş statü gereği maçta yer alamayacak. A takım listesine yazılmayan Bosnalı kaleci Karacic ile sakatlıkları bulunan Ndiaye ve Akintola da görev yapamayacak.
Beşiktaş'ta ise 28 Ağustos'tan sonra kadroya dahil olan Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler'in yanı sıra sakatlıkları yüzünden kadroya alınmayan Gedson ve Rebic oynayamayacak. Uzun süredir sakat olan Tayyip Talha ile Emrecan Uzunhan da Adana'ya götürülmedi.
Trabzonspor yenilgisinin ardından Kayserispor'u mağlup ederek moral bulan Kartal, ligin en iddialı ekiplerinden Adana Demirspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Kasımpaşa'ya 2-1 kaybettiği son karşılaşmada üç futbolcusu kırmızı kart gören mavi-lacivertli takım da eksiklerine rağmen zorlu maçta Beşiktaş'ı puansız göndermeye çalışacak.
GHEZZAL VE CENK 11'E
Kartal dün gerçekleştirdiği taktik çalışmayla hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı takım akşam saatlerinde Adana'ya giderek kampa girdi. Sakatlıkları bulunan Gedson ve Rebic kadroya alınmadı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Kayserispor maçında attığı gol ve performansıyla geçer not alan Chamberlain'e bugün de ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. Kayserispor maçında iyi performans sergileyen Cenk Tosun, Rachid Ghezzal ve Onur Bulut da büyük olasılıkla ilk 11'de yer alacak. Rosier, Rashica ve Muleka ise yine yedek soyunacak.
20 FUTBOLCU OYNAYAMAYACAK
Adana Demirspor'da 13, Beşiktaş'ta 7 olmak üzere toplam 20 futbolcu bugün forma giyemeyecek. Mavi-lacivertli takımda kırmızı kart cezalıları kaleci Ertaç, Stambouli ve Rodrigues'in yanı sıra 28 Ağustos'tan sonra transfer edilen Balotelli, Cisse, Michut, Zeneli, Shehu ile kaleciler Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş statü gereği maçta yer alamayacak. A takım listesine yazılmayan Bosnalı kaleci Karacic ile sakatlıkları bulunan Ndiaye ve Akintola da görev yapamayacak.
Beşiktaş'ta ise 28 Ağustos'tan sonra kadroya dahil olan Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler'in yanı sıra sakatlıkları yüzünden kadroya alınmayan Gedson ve Rebic oynayamayacak. Uzun süredir sakat olan Tayyip Talha ile Emrecan Uzunhan da Adana'ya götürülmedi.