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Semih Saygıner'li Milli takım bronz madalyanın sahibi oldu

Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım, 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Kaynak: AA
Semih Saygıner'li Milli takım bronz madalyanın sahibi oldu
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26 Şubat 2018 10:04
Bilardo Milli Takımı, Almanya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Viersen kentinde 22-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan kadrosuyla mücadele etti.

Milliler, Peru, Almanya ve Kolombiya'nın bulunduğu gruptan farklı sonuçlar ile namağlup çeyrek finale yükseldi. Yarı finale yükselme müsabakasında bir kez daha Almanya ile mücadele eden ve rakibine 40-31 üstünlük kuran milliler, yarı finale çıktı.

Finale yükselme müsabakasında ise Avusturya'ya 40-38 yenilen milliler, şampiyonayı 3. tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada Güney Kore birinci olurken, Avusturya ikinci, Türkiye ve Danimarka üçüncü sırada yer aldı.

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