Semih Kılıçsoy gün saymaya başladı

Beşiktaş'ta kısa sürede gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazanan Semih Kılıçsoy'a A Milli Takım'ın kapısı açılıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy gün saymaya başladı
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07 Mart 2024 12:45
Beşiktaş'ta kısa sürede gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazanan Semih Kılıçsoy'a A Milli Takım'ın kapısı açılıyor.

Vincenzo Montella'nın 22-26 Mart'ta Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna Semih Kılıçsoy'u çağırmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, A Milli Takım için artık gün sayıyor.

18 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 10 gol 2 asist kaydetti.

 
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