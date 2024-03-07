Semih Kılıçsoy gün saymaya başladı

Beşiktaş'ta kısa sürede gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazanan Semih Kılıçsoy'a A Milli Takım'ın kapısı açılıyor.
Vincenzo Montella'nın 22-26 Mart'ta Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna Semih Kılıçsoy'u çağırmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, A Milli Takım için artık gün sayıyor.
18 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 10 gol 2 asist kaydetti.
Vincenzo Montella'nın 22-26 Mart'ta Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna Semih Kılıçsoy'u çağırmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, A Milli Takım için artık gün sayıyor.
18 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 10 gol 2 asist kaydetti.