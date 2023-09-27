Scottie Wilbekin: 'Gerçekler ortaya çıkacak'

yıldız oyuncularından, TBF tarafından "A Milli Takım'a gitmeyi reddettiği" gerekçesiyle aldığı 5 maçlık ceza hakkında Eurohoops'a açıklamalarda bulundu.İşte Wilbekin'in açıklamaları;"İyi hissediyorum. %100 halime gittikçe yaklaşıyorum. Ana hedefim sağlıklı kalmak. Geçen sene zordu, takım arkadaşlarımın yanında olamamak kolay değildi. Bu sezon yazın yaptığım çalışmalar karşılığını verecek.""Umarım ki daha fazla maç kazanacağız (gülüyor). Bu değişimlerin bizi daha fazla galibiyete götürmesini umuyorum. Zaman zaman farklı basketbol oynayacağımızı düşünüyorum çünkü bu sene kadromuzda farklı tarzda oyuncular var. Koçun rotasyonları nasıl ayarlayacağını görmek ilginç olacak. Ayrıca kadromuz oldukça derin, sahaya çıkabilecek çok fazla oyuncu var. Umarım herkes uyum sağlar, birlikte iyi oynarız ve birbirimizin en iyi halini ortaya çıkartırız.""Sertaç sahayı genişletebiliyor, harika bir şutör. Zeki bir oyuncu, basketbol oynamayı biliyor. Şut atabilen ve IQ'su yüksek olan bir oyuncuyla beraber oynamak kolay oluyor.""Koçla daha fazla vakit geçirince işler daha kolay oldu. Takımı istediği hale getirmeye çalışıyor, savunma dahil olmak üzere bazı oyunlarımıza ince ayar çekiyor. Karşılaştırmak zor çünkü bu sezon geçen seneden gelen oyuncularla birlikte farklı bir takımımız var. Yeni oyuncular var, zaman zaman farklı basketbol oynuyoruz. Koçla bir iki hafta fazladan geçirmiş olmak uzun vadede bize yardımcı olacak.""Yam'ın kimi savunuyorsa savunsun sahayı dar etmesini bekleyebiliriz (gülüyor). Bunun dışındaki kısmı göreceğiz. Birebir yaşadığım için biliyorum, Yam gerçekten de rakibinin alanına giriyor ve rakibini rahatsız ediyor. Ondan bunu kesinlikle bekleyebilirsiniz.""Bu röportajdan hemen önce çok yakında bizim durumumuza dair karar verileceğini öğrendim. Konuya çok fazla girmek istemiyorum fakat içinde bulunduğumuz durum talihsiz oldu. Bazı alınan aksiyonların bir nebze gereksiz olduğunu düşünüyorum çünkü yaşanan her şey için geçerli sebepler sunduk. Benim temize çıkarmayı istediğim bir şey varsa o da telefonlara cevap verdiğim olur. Bana ulaşamadıkları bir zaman hiç olmadı. Hatta federasyondan bazı insanlara ulaşmayı ben teklif ettim, bazı insanlara kendi kendime ulaştım. İsim vermeyeceğim fakat kanıtlamak için mesajlar elimde. Görmezden gelinen bendim. Umarım yakında her şey çözülür ve doğru karar verilir, böylece bütün bunları geride bırakabiliriz.""Bilmiyorum. Çok konuşmak istemiyorum fakat Shane'in açıklamalarını okuyunca… Onunla birebir konuşmadım fakat dediklerini gördüm, aynı şey onun da başına gelmiş gibi gözüküyor. Yaşadığı bir gerçeklik var, bir de medyaya ve sosyal medyadaki insanlara farklı şekilde sunulanlar var. Çok yorum yapmak istemiyorum. Eğer işler gitmesini beklediğim şekilde gitmezse muhtemelen daha fazla şey ortaya çıkacaktır. Eğer giderse bu konuda konuşmama gerek yok. Milli takımı seviyorum. Milli takımda Türkiye'nin maçlar kazanması için kanımı, terimi, gözyaşımı verdim. Bunları yapmaya devam etmek istiyorum. Yaz döneminde bana ulaşmak zor değildi. Bunu biliyorlar çünkü benimle iletişime geçenler onlar. Günümüz kültüründe toplum algısı önemli yer tutuyor. Bunu yönetmek mi istediler, emin olamıyorum. Fakat onları suçlamıyorum, kin tutmuyorum. Onların da kendi işleri olduğunu, yapmaları gereken şeyler konusunda baskı altında olduklarını biliyorum. Umarım gelecekte bu olay karakterime yönelik bir saldırı olarak lanse edilmez. Gerçekten tek büyük derdim topluma yapmadığım şeylerin söylenmesiydi."