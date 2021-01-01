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Schröder: "Lakers'ta uzun süre kalmak, harika olurdu"

Los Angeles Lakers guardı Dennis Schröder, Lakers ile yeniden sözleşme imzalama ve takımda uzun süre kalma olasılığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers guardı Dennis Schröder, Lakers ile yeniden sözleşme imzalama ve takımda uzun süre kalma olasılığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Schröder yakın zamanda, ekibin uzun yıllar boyunca bir parçası olma fırsatının "harika" olabileceğini itiraf etti:

"Daha önce de söylemiştim, geldiğim ilk gün bile, sanki bir iki aydır berabermişiz gibiydi. Kimyamız harika. Burada uzun süre kalmak istememin nedeni de bu.

Lakin her iki taraf için de adil bir anlaşma olmalı. Olursa, o zaman bir sorunum olmaz. Elbette burada uzun vadeli bulunmak harika olurdu."

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Lakers'ta 14.2 sayı, 3.6 ribaund, 4.4 asist ortalamaları ile oynuyor ve bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacağından ötürü, ekibiyle şimdiden uzatma kontratı konusunu görüşmeye başlamış durumda.


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