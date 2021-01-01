Schröder: "Boston'da benchten gelirsem, hiç sorun değil"

Boston Celtics point guardı Dennis Schröder, ekipte bench rolü üstlenmenin kendisi için problem olmadığını söyledi.



NBC Sports'tan Chris Forsberg ile yaptığı bir röportajda Schröder, ilk beşte başlamanın kendisi için önemli olmadığını ve hangi role girerse girsin "maçları kazanmaya çalışacağını" açıkladı:



"Benim için ilk beş başlamak önemli değil. Benchten gelsem de zihniyetim aynı; maç kazanmaya çalışmak. Sahaya her çıktığımda, oyunun her iki tarafında da rekabet etmeyi sürdürürüm ve bunu hangi roldeyken yaptığım da önemli değil."



Schröder, 2019-20 sezonunda Oklahoma City Thunder için benchten katkı verdiğinde, 18.9 sayı ortalaması tutturmuştu.



