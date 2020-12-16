Schalke, yine kazanamadı! Rekora 4 maç kaldı...

Almanya Bundesliga'da 12. hafta karşılaşmasında Schalke 04, Freiburg'u konuk etti.



Veltins Arena'da oynanan müsabaka Freiburg'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Schalke'nin kazanamama serisi 28 maça çıktı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 50. ve 68. dakikalarda Sallai kaydetti.



Schalke'de forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı. Ahmed Kutucu ise 70. dakikada oyuna dahil oldu.



Ligde 9 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Freiburg, puanını 14'e yükseltti ve 10. sırada yer aldı. Bundesliga'da 28 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve rekoru kırmasına (32 maç) 4 maç kalan Schalke ise 4 puanla 18. sırada yer buldu.



Freiburg, gelecek hafta Hertha Berlin'i konuk edecek. Schalke ise Bielefeld'i ağırlayacak.



