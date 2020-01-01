Scalabrine: "Dallas'ın Giannis'i almak için, iyi bir şansı var"

Eski NBA oyuncusu ve şu anki analist Brian Scalabrine, Dallas Mavericks'in Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'yu serbest oyuncu pazarından alma konusunda "iyi bir şansı" olduğunu söyledi.



Geçmişte Giannis, kariyeri boyunca Bucks formasını giyme niyetini dile getirmiş olsa da, bazı analistler, Bucks bu yıl şampiyonluğu kazanamazsa zihniyetinin değişeceğine inanıyorlar.



Scalabrine, diğer takımların da Greek Freak'i alma şansına sahip olduğuna inanırken, Mavs'in kadro ve finans açısından durumundan ötürü, kendilerini güçlü bir rakip haline getirdiğini de belirtti.



Scalabrine, 105.3 The Fan's "K&C Masterpiece"e yaptığı ziyarette şu ifadeleri kullandı:



"Tüm yıldızlar arasında, Dallas'a gelmek için onun mevcut takımını bırakmayı düşüneceğini zannediyorum. Bir takımdan ayrılmak, özellikle de onun gibi bir adamsanız, yapması zor bir şeydir. Dirk Nowitzki'yi düşünün. O her zaman Dallas'taydı ve görünüşe göre Giannis de sürekli Milwaukee ile birlikte.



Ama bence Dallas'ın da herkes kadar şansı var. Los Angeles, Miami veya diğer favori takımlardan herhangi biri kadar. Sanırım Dallas Mavericks'in, Luka Doncic ve Kristaps Porzingis gibi süperstarları ile maaş sınırı durumlarına baktığınızda, şunu söyleyebilriim ki, şansları hiç yok değil."



