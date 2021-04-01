Sassuolo açıkladı: Kaan Ayhan pozitif

Serie A takımlarından Sassuolo, Kaan Ayhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Haber; AA
Abone Ol
Sassuolo açıkladı: Kaan Ayhan pozitif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2021 14:58
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki defans oyuncusunun milli takım kampında yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kaan Ayhan'ın herhangi bir belirti göstermediği ve kendisine ilgili sağlık prosedürlerinin uygulandığı ifade edildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.