Sarunas Jasikevicius: "Onları durdurmayı başardılar"

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Maccabi'yi mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Sarunas Jasikevicius: 'Onları durdurmayı başardılar'
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30 Ekim 2024 00:38
Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Maccabi'yi mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalard yaptı.

Sarunas Jasikevicius yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Evde iki tane mağlubiyetimiz vardı bunu da kaybetseydik üç olacaktı. O yüzden oyunculara çok kredi vermek istiyorum. En zor durumlardayken derinlere girip bir çözüm buldular ve onları durdurmayı başardılar."

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