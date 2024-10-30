Sarunas Jasikevicius: 'Onları durdurmayı başardılar'

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Maccabi'yi mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalard yaptı.



Sarunas Jasikevicius yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Evde iki tane mağlubiyetimiz vardı bunu da kaybetseydik üç olacaktı. O yüzden oyunculara çok kredi vermek istiyorum. En zor durumlardayken derinlere girip bir çözüm buldular ve onları durdurmayı başardılar."



