Sarunas Jasikevicius: 'Fiziksel üstünlük ile maçı çevirdiler'

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 81-73 kaybettikleri Fenerbahçe Beko maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fiziksel üstünlük ile maçı Fenerbahçe'nin kazandığını söyleyen Jasikevicius, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Fiziksel üstünlükle maçı döndürdüler diyebilirim. Maça iyi başladık ama ikinci çeyrekte yaptığımız top kayıpları bizi zorladı. Son çeyrekte toparladık, oyunu kazanma şansımız yüzde 50'ye geldiğinde Wilbekin'in üçlüğü maçın yönünü Fenerbahçe'ye çevirdi." şeklinde konuştu.
Fiziksel üstünlük ile maçı Fenerbahçe'nin kazandığını söyleyen Jasikevicius, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Fiziksel üstünlükle maçı döndürdüler diyebilirim. Maça iyi başladık ama ikinci çeyrekte yaptığımız top kayıpları bizi zorladı. Son çeyrekte toparladık, oyunu kazanma şansımız yüzde 50'ye geldiğinde Wilbekin'in üçlüğü maçın yönünü Fenerbahçe'ye çevirdi." şeklinde konuştu.
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