Sarunas Jasikevicius: "Fiziksel üstünlük ile maçı çevirdiler"

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY EuroLeague'in 28. haftasında deplasmanda 81-73 kaybettikleri Fenerbahçe Beko maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sarunas Jasikevicius: 'Fiziksel üstünlük ile maçı çevirdiler'
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10 Mart 2023 23:31
Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 81-73 kaybettikleri Fenerbahçe Beko maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fiziksel üstünlük ile maçı Fenerbahçe'nin kazandığını söyleyen Jasikevicius, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Fiziksel üstünlükle maçı döndürdüler diyebilirim. Maça iyi başladık ama ikinci çeyrekte yaptığımız top kayıpları bizi zorladı. Son çeyrekte toparladık, oyunu kazanma şansımız yüzde 50'ye geldiğinde Wilbekin'in üçlüğü maçın yönünü Fenerbahçe'ye çevirdi." şeklinde konuştu.

 

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