21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Samsunspor, Panathinaikos karşısında beyaz formayla!

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında Atina'da Panathinaikos'a konuk olacak temsilcimiz Samsunspor, karşılaşmaya beyaz formayla çıkacak.

Samsunspor, Panathinaikos karşısında beyaz formayla!
UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Samsunspor, bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Karadeniz temsilcisi beyaz forma ile sahaya çıkacak.

Samsunspor, dün özel uçakla Samsun'dan Atina'ya gitti. Kafile, Atina'ya ulaştıktan sonra maçın oynanacağı statta saat 19.00'da son antrenmanını gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Atina Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 21.00'de oynanacak Panathinaikos maçına beyaz formayla çıkacak.

