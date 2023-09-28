Samsunspor ilk galibiyetini istiyor

Yılport Samsunspor, Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor ilk galibiyetini istiyor
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28 Eylül 2023 15:23
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Cuma günü sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Ligin ilk 6 haftalık periyodunda ertelenen İstanbulspor maçı haricinde oynadığı 5 maçtan sadece 1 puan alabilen Samsun ekibi, bu maçlarda 4 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.

Ligde son sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, alt sıralardan kurtulmak için Gaziantep FK karşısında galibiyet arayacak.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırması nedeniyle kırmızı-beyazlılarda Gaziantep FK maçında takımın başında antrenör Emre Bayraktar sahaya çıkacak.

Samsun ekibinde sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ve Marc Bola, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

 

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