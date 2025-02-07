Samsunspor Süper Lig'de oynadığı son 9 iç saha maçını kaybetmedi.



✅2-0 Başakşehir

✅4-3 Göztepe

⭕2-2 Fenerbahçe

✅2-0 Antalyaspor

⭕1-1 Alanyaspor

✅4-0 Bodrum FK

✅2-1 Trabzonspor

✅2-1 Gaziantep FK

✅2-0 Hatayspor pic.twitter.com/wACqpwsiKF



— Sporx (@sporx) February 7, 2025

Hatayspor, Süper Lig'de 11 maçtır kazanamıyor.



⭕1-1 Konyaspor

⭕1-1 Beşiktaş

❌3-0 Başakşehir

⭕1-1 Göztepe

❌3-1 Adana Demirspor

❌2-1 Fenerbahçe

❌2-1 Rizespor

⭕1-1 Galatasaray

❌5-4 Kasımpaşa

❌3-2 Antalyaspor

❌2-0 Samsunspor pic.twitter.com/whgdwqXPwC



— Sporx (@sporx) February 7, 2025

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor evinde Murat Şahin'in yönetimindeki Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'un gollerini 3. dakikada Marius Mouandilmadji ve 7. dakikada Zeki Yavru kaydetti.Bu sonuçla birlikte Samsunspor iç sahadaki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti ve ligde 43 puanla 3. sıradaki yerini korudu.Ligdeki galibiyet hasreti 11 maça yükselen Hatayspor ise 10 puanla 18. sırada kaldı. Öte yandan Hatayspor'un deplasmandaki kazanamama serisi 17 maça yükselmiş oldu.Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor evinde Alanyaspor'u ağırlarken, Samsunspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.Maç öncesi hakemler ve futbolcular, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 şehrin isminin bulunduğu pankartı birlikte taşıdı.İki takımın oyuncuları sahaya üzerinde deprem saati olan 04:17 yazılı siyah tişörtlerle çıktı.Samsunsporlu taraftarlar, iki takımın oyuncularını tribünlere çağırarak alkışladı.35. dakikada Samsunspor atağında Bola'nın soldan ortasında ceza sahası içindeki Emre Kılınç, göğsü ile topu yumuşatarak önüne aldı. Defanstan sıyrılan Emre Kılınç'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.42. dakikada misafir takımın atağında Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından yerden sert şutunda top, direğin dibinden yandan auta çıktı.50. dakikada Hatayspor'un atağında Kilama'nın ceza sahasından çizgisi üzerinden sert şutunda defansa çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Okan Kocuk, meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinden kornere çeldi.53. dakikada misafir takımın atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde kaleci Okan Kocuk'un uzaklaştırmaya çalıştığı top, müsait pozisyondaki Fernandes'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.69. dakikada Samsunspor'un atağında Emre Kılınç'ın altıpas içine ortasında müsait pozisyondaki Holse'in kafa vuruşunda top auta çıktı.72. dakikada Hatayspor'un atağında Fernandes'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşunda topu kaleci Okan Kocuk, 2 hamlede kontrol etti.Samsun Yeni 19 MayısAlper Akarsu, Cem Özbay, Gökhan BalcınOkan Kocuk, Bola (Dk. 81 Soner Gönül), Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bennasser, Celil Yüksel, Holse (Dk. 81 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 81 Muja), Dimata (Dk. 90 Muhammet Ali Özbaskıcı), Moundilmadji (Dk. 73 Schindler)Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Calvo, Kilama, Cemali Sertel (Dk. 90+3 Oğuzhan Matur), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam (Dk. 67 Bamgboye), Massanga, Boutobba, Fernandes (Dk. 76 Carlos Strandberg), AboubakarDk. 3 Moundilmadji, Dk. 7 Zeki Yavru (Reeder Samsunspor)Dk. 27 Fernandes, Dk. 64 Kilama (Atakaş Hatayspor), Dk. 70 Dimata (Reeder Samsunspor)